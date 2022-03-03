〈永豐金法說〉總座領軍宣示三年大計 現金股利每股上看0.85元

永豐金控 (2890-TW) 今 (3) 日舉行法說會，總經理朱士廷表示，今年再提出未來三年 (2022-2024) 的四大策略。由於去年永豐金獲利創新高，股利政策也備受矚目，財務長許如玫表示，過往配息率約 6 成左右，今年也將維持，法人估以去年 EPS 1.43 元計算，去年盈餘每股可望配發到 0.85 元現金股利。

永豐金去 (2021) 年稅後純益 161.7 億元，較前年大幅成長 32.1%，EPS 達 1.43 元，雙創下金控成立以來最佳表現，近 3 年稅後純益年複合成長率 (CAGR) 更達 20%，遠優於以銀行證券為主體的同業，表現亮眼。

許如玫表示，過往兩、三年，永豐金配息率約 60% 上下，在維持 ROE 前提下，今年也將維持此配發率，且以現金股利為主，由於去年獲利上升，因此今年配發金額也將跟著提升，將待 3 月董事會通過再對外公布；法人表示，以去年 EPS 達到破紀錄的 1.43 元估算，現金股利每股可望配發 0.85 元。

朱士廷表示，永豐金在 2018 年提出「策略領導」、「監督管理」與「綜效發揮」三個經營重點；2019 年進而提出三年的五大經營主軸，在全體同仁努力下，過去三年稅後純益年複合成長率高達 20%、ROE 提升 3.4 個百分點，並獲多項永續方面殊榮，包含連年獲得公司治理評鑑 TOP 5% 及首度名列 DJSI 新興市場指數成分股等。

展望下一個三年，朱士廷表示，永豐金將祭四大策略，分別為「加速推動數位變革；衝刺海外收益、拓展海外布局；提供整合性服務、優化客戶體驗；引領綠色商機、實踐永續承諾」，並期許透過四大策略高效執行，帶動永豐金控表現更上層樓。

加速推動數位變革方面，永豐金控近年積極投入新興科技應用，已有超過百項作業運用 RPA 流程自動化運行，並於票據自動辨識、精準行銷以及資產評鑑估價等領域導入先進 AI 模型落實智慧營運。在客戶數位整合經營方面，2021 年底銀行 DAWHO 數位帳戶已近 110 萬戶、證券數位通路開戶數也突破 20 萬戶。

永豐金表示，2021 年領先業界推出銀證全新「大戶＋大戶投」整合數位開戶服務，現今近半數新戶選擇一次開立銀行與證券五項數位帳戶（銀行台幣、外幣、信託及證券台股和複委託），有效提升客戶滿意度和黏著度。未來永豐金控仍將持續積極數位獲客，以提升數位活躍客戶數及數位服務使用度為首要重點，目標將銀行、證券客戶的數位服務滲透度再提升 3%，交易服務離櫃率目前為 89%，則以穩定在 90% 以上為目標。

此外，為支持數位發展，永豐金控也規劃將數位科技人才占比提升到 11%，目前科技人才約 1000 多人，預計再徵才 100-200 人。

衝刺海外收益、拓展海外布局方面，在永豐金控集團整合經營的強勁動能下，近三年海外收益繳出年複合成長率 21% 的亮眼成績。受疫情及國際競爭態勢影響，客戶跨境金融需求亦有所變化，持續看好海外市場獲利潛能，並將切入中國大陸和東南亞在地零售客群訂為重點業務。

此外，海外版圖延伸雖有受疫情影響，但永豐金控持續拓展的目標不變，將聚焦中國大陸和東南亞地區，關注不限購併、參股、合資或新設的各式拓展機會。

提供整合性服務、優化客戶體驗方面，永豐金控自 2019 年推動銀、證共營「大戶 x 大戶投」理財生態圈已初具成效，未來將優先關注金控旗下跨子公司客戶服務，特別是針對尊榮客戶優惠、便利與極致服務體驗。

引領綠色商機、實踐永續承諾方面，永續已是國際顯學，永豐金控持續支持政府永續金融與再生能源政策，2021 年底太陽能光電融資餘額達近 600 億元，市占率達 20%，規模全台第一。

永豐金控規劃由投資、融資、商品及服務等面向發掘綠色新商機，進而促進企業減碳轉型，太陽能光電融資規模目標三年內擴增至 1000 億元，持續發掘儲能、電動車等新合作模式。

另外，永豐金控也將每年有序發行 GSS 債券及 ESG 基金，並積極推廣台股 ESG 評鑑系統，評分覆蓋 90% 以上發行永續報告書的企業，致力擴大對內外部客戶永續影響力。