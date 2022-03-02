〈台幣〉資金出走貶5分收28.07元 創4個多月新低

俄烏戰事持續干擾金融市場，台北股匯今 (2) 日雙雙走弱，外資再度反手大砍台股逾 190 億元，新台幣兌美元匯率同步承壓，午後大量美元買盤湧現，使得匯價收在全場最低 28.07 元，貶值 5 分，創下 4 個多月新低，台北及元太外匯市場合計 19.58 億美元。

俄羅斯警告烏克蘭首都居民盡快離開，並加強對都市地區的飛彈轟炸，美元指數應聲飆漲，投資人避險情緒高漲。新台幣匯率近期貶不停，上周摜破 28 元大關後，引來央行介入調節，避免短期貶幅太過劇烈。

不過，新台幣今天午盤後貶勢加重，以 28.07 元全場最低作收，貶值 5 分，為去年 10 月中旬以來的最低點，台北外匯市場成交值 12.93 億美元，元太外匯市場成交值 6.65 億美元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數大漲 1.01%，歐元單日重挫 1.21%，新加坡幣、韓元分別貶 0.37%、0.32%，新台幣貶 0.18%，日圓貶 0.1%，人民幣則微升 0.01%。

台股方面，由於電子族群湧現賣壓，晶圓雙雄、聯發科壓盤，拖累指數一度跌逾百點，但鋼鐵、塑化、食品等傳產股表現強勢，終場大盤跌幅收斂，下跌 30 點，收在 17867 點，外資反手賣超 192 億元，三大法人呈土洋對作。