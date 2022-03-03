葉倫：俄羅斯已逐漸成為經濟孤島 美國將解決制裁中的潛在漏洞

在俄羅斯入侵烏克蘭後，各國紛紛祭出制裁措施。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週三 (2 日) 表示，將解決對俄實行制裁中的潛在漏洞，並表示俄國已逐漸成為「經濟孤島」。

葉倫表示，對俄羅斯央行、商業銀行和富豪的金融制裁正在產生重大影響，盧布大幅貶值就證明這一點，俄羅斯已逐漸成為一個「經濟孤島」。同時，美國政府也將繼續研究制裁運作的方式以及是否存在漏洞，將盡力解決相關問題。

在被問及是否會實施制裁以限制俄羅斯的石油和天然氣出口時，葉倫表示「沒有什麼是不可能的」，但是，美國沒有採取這一措施，以免美國人、歐洲人和世界各地的其他人承受後果。

葉倫指出，上週日和週一所實行的制裁，限制了俄羅斯銀行業 80% 的資產，並凍結了俄羅斯央行約一半的資產。在西方制裁的重壓下，俄羅斯的金融系統搖搖欲墜，盧布自年初以來已貶值約三分之一。

葉倫也表示，由於美國與俄羅斯的貿易和金融聯繫有限，她預計對俄羅斯的制裁不會對美國經濟產生重大影響。她也提到，相關的影響很可能會通過更高的能源價格擴散，而拜登政府正在尋求維持美國的石油的供應充足。

葉倫說，美國財政部也將繼續追捕對普丁腐敗政權有重要影響力的寡頭或俄羅斯菁英。當局在過去的幾週中，已經制裁了其中的許多人，目前也正在與司法部和盟友國組建一個特別小組，以在全球各地發現、凍結並扣押他們的財產。