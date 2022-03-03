〈俄烏衝突〉惠譽、穆迪跟進 三大信評機構接力把俄國信評砍至垃圾級

惠譽 (Fitch)、穆迪 (Moody’s) 周三 (2 日) 不約而同，把俄羅斯主權在信評一口氣降六級砍至「垃圾級」，加上日前的標準普爾 (S&P)，三大信評機構中如今都給俄羅斯不到投資級的信評。

惠譽周三宣布把俄羅斯信評從 BBB 降至 B，附帶負向展望，代表可能再調降。沒多久，穆迪也把俄國信評 Baa3 降至 B3，該機構上周曾表示正在評估降級。

在進犯烏克蘭之後，俄羅斯金融市場陷入混亂，央行外匯存底遭凍結，多家銀行被踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付網路。

這促使主要機構採取行動，三大信評機構之一的標普，上周已經把率先俄羅斯信評降到垃圾級，並表示若制裁影響趨於明朗，會進一步降級。MSCI 和富時羅素 (FTSE Russell) 則在周三先後宣布，把俄國股票踢出旗下廣泛追蹤的指數，此舉可能引爆資金外流。

俄國遭西方嚴厲制裁，促使指數編纂公司和信評機構重新評估俄國資產。(圖: AFP)

惠譽表示，美國和歐盟禁止任何和俄國央行交易，這項制裁的威力遠勝過先前其他措施，使俄羅斯無法動用外匯存底在匯市進行干預。

穆迪也表示，制裁措施的範圍和威力遠甚該公司一開始的預估，因而對信評造成實質影響。

惠譽在聲明中警告：「制裁可能影響俄羅斯償債的意願。俄國總統普丁搬出核威脅，讓烏克蘭危機更難轉向足以快速阻止更緊繃制裁的程度。」

惠譽預估，俄國銀行業將受到更多制裁，而俄國國內生產毛額 (GDP) 成長率可能遠低於該機構先前預估的 1.6%。

為了強化經濟防禦力，俄國已經緊急升息逾一倍至 20%、下令出口商支持盧布，並將禁止外資出售資產。據悉俄國也評估動用國家基金買股護盤。