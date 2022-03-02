今年全球半導體資本支出創新高 華邦電年增逾3倍居冠

研調機構 IC Insights 預估，今年全球半導體產業資本支出將達 1904 億美元，較去年大增 24%，並創歷史新高，其中以華邦電 (2344-TW) 成長最多，且今年為繼 1993-1995 年後，全球半導體產業資本支出連三年雙位數成長。
IC Insights 指出，疫情造成許多供應鏈吃緊或斷鏈，面對市場對電子產品快速反彈的強勁需求，大多數製造廠產能利用率遠高於 90%，許多晶圓代工廠產能利用率更達 100%。
IC Insights 表示，在產能利用率維持高檔下，加上預期市場需求將持續強勁，半導體廠近年來相繼投資擴產。預估去年與今年半導體產業資本支出將達 3443 億美元。
IC Insights 指出，2020 年半導體產業資本支出成長 10%，2021 年再增加 36%，今年可望再增加 24%，其中 13 家半導體廠資本支出預估將較去年大增超過 4 成。
據 IC Insights 統計顯示，今年資本支出年增幅最多的為華邦電 (2344-TW)，將達 16.45 億美元，大增 367%；第二為格芯的 45 億美元，年增 155%；南亞科 (2408-TW) 第三，資本支出 10 億美元，年增 148%。