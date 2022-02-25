歐盟制裁瞄準七成俄羅斯銀行與國企 禁飛機、半導體與煉油原料出口

俄羅斯向烏克蘭開戰後，歐盟周四 (24 日) 晚間召開緊急峰會，歐洲領導人原則上同意對俄羅斯採取「大規模且針對性」的制裁措施，包含瞄準七成俄羅斯銀行與國營企業，並祭出飛機、半導體等關鍵技術以及煉油原料出口禁令。

歐盟執委會 (European Commission) 主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，歐盟將祭出一系列措施，包含對 70% 俄羅斯銀行市場與主要國營企業的制裁、凍結俄羅斯在歐盟資產，並限制其進入歐洲金融市場，這將增加俄國的借貸成本，從而推升通膨。

馮德萊恩說，歐盟制裁還將針對俄羅斯關鍵的能源產業，頒布出口禁令讓該國煉油廠難以取得升級所需原料，衝擊煉油收入，其他制裁包含禁止向俄羅斯航空公司銷售飛機和設備、限制俄羅斯取得半導體和先進軟體等特定技術，並停止向外交與商務人士發放簽證。

馮德萊恩於推特上表示：「這起事件揭開了新時代的序幕，普丁試圖鎮壓一個友好的歐洲國家，試圖利用武力重新劃分歐洲版圖，他必定會失敗。」

然而，在歷經長達六小時會議後，歐盟成員國對於是否將俄羅斯排除環球銀行金融電信協會 (SEIFT) 結算機制，仍存在分歧，美國也擔心，此舉恐對其他國家造成經濟上的問題。