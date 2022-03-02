整車廠明係3月底上櫃掛牌 首季營收延續強勢動能

自行車整車廠明係 (6804-TW) 去年第四季營收以 6.12 億元創 8 季來新高，在手中掌握訂單及主要原物料備料齊全的有利條件下，預估首季營收仍將維持上季水準；而產能方面，以在彰化廠區及仍有擴產空間來看，董事長江永平指出，產能將得以支持高達 50 億元的營收。

明係去年第四季營收 6.12 億元，單季稅後純益 3169 萬元，勝過前三季獲利總合，全年營收 17.99 億元，稅後純益 4946 萬元，年增 91.7%，每股純益 1.85 元。

明係成立於 1985 年，預計 3 月底上櫃掛牌，是台灣少見專注在中高階自行車及電動輔助自行車車款 ODM 成車廠，去年營收中，自行車成車 93.4%、其他如車架組、前叉、零組件占 6.6%，為歐美眾多知名中高階自行車品牌長期指定合作伙伴，今年還有新歐美客戶將加入。

明係總經理黃慶忠指出，全球自行車休閒需求成長，已由傳統代步轉向運動、登山與休閒型態，台灣作為全球自行車為全球最大出口國，2021 年全球自行車出口已達 198.69 萬台，年成長 16.95%；電動自行車年出口量更是大幅成長近 30%，達 98.72 萬台規模，其中歐盟與美國分別為台灣電動輔助自行車最大與第二大出口市場，顯見近年隨著疫情改變通勤習慣與歐美市場明顯帶動下，電動輔助自行車已成為市場布局重點，整體需求仍相當強勁。