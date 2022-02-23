大啖半導體擴廠訂單產線全滿 亞力今年營收、獲利再創新高

受惠台積電、友達等大廠持續擴充新產能，亞力 (1514-TW) 大啖電力規劃訂單商機，加上國內綠能基建大單到手，「三喜臨門」下產能全線滿載，今年營運持續衝鋒，營收、獲利將連 4 年創高。法人估，亞力去年每股純益至少 1.6 元起跳，今年可望再成長。

近期大廠持續釋出擴廠計畫，其中台積電 (2330-TW)(TSM-US) 亞利桑那州廠進度不停歇，日本熊本廠也規劃擴充新產能，擴充規模更超乎市場預期，面板大廠友達 (2409-TW) 也睽違 14 年打算建一座新建廠，亞力近期承接不少電力規劃訂單，配電盤、變壓器與不斷電系統等產品出貨力道將顯著加溫。

亞力表示，半導體客戶訂單需求確實相當強勁，隨著晶圓代工廠、記憶體廠陸續啟動擴廠，今年訂單將從上半年開始明顯反映。

亞力以重電起家，初期主要著墨變壓器與配電盤，隨著產品發展成熟，跨入電力監控領域及軌道工業，近年也切入綠能、節能及智能產品領域，客戶包括台電、台鐵、高鐵等公用事業，以及台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、旺宏 (2337-TW)、美光等科技大廠。

亞力目前在手訂單金額約 50 億元，以平均月營收約 5 億元計算，訂單能見度已達今年第四季。展望今年，亞力看好，三大營運成長引擎將同步發動，除重電產品受惠半導體需求大增外，綠能基礎建設、智能化電力監控需求同樣強勁。

除半導體廠重電訂單外，亞力也取得大潭電廠擴建大單，供貨包括配電盤、變壓器等重電設備。

另一方面，政府積極推進綠能產業發展，國內饋線建置如火如荼趕工中，相關饋線監測也由亞力負責；而軌道工業基礎建設為政府前瞻計畫 2.0 中預算最高的項目、高達 2000 億元，亞力為最早進入相關領域的廠家，也積極搶食軌道建設新設或大量汰舊換新帶來的商機。

亞力去年前三季稅後純益 2.85 億元，年增 7%，每股純益 1.26 元。由於原物料高漲，部分訂單價格來不及反應，連帶壓縮去年獲利空間，不過，亞力表示，今年新訂單已反映報價，可望帶動獲利動能進一步向上。