〈大聯大法說〉Q1營收估季減5-10% 全年續創新高

半導體通路代理龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (2) 日召開法說會，財務長袁興文表示，第一季反映季節性影響，營收估季減約 5-10%，同時旗下品佳接獲恩智浦 (NXP)(NXPI-US) 終止代理通知，預計影響數僅 1.06%，全年營收則仍將維持成長態勢，續創歷史新高。

展望第一季，大聯大預估，營收約 1800-1900 億元，季減 4.7-9.8%，毛利率 3.7-3.9%，季增 0.1-0.3 個百分點，營益率 1.65-1.85%，季增 0.01-0.21 個百分點，稅後純益 24.11-27.89 億元，季減 10% 至季增 3%，每股稅後純益 1.44-1.66 元。

大聯大旗下品佳接獲 NXP 通知，將在 3 月 1 日終止代理合約，大聯大指出，NXP 佔品佳合併報表進貨總額 11.76%、佔大聯大集團進貨總額僅 1.52%，對營收影響僅 1.06%，預期影響有限，首季財測也已將該因素納入考量。

大聯大強調，公司重點還是著重在強化自身附加價值，如 One Stop Shopping(一站購足)、FAE 與物流等，認為之前碰到更大的衝擊，結果也證明營收持續增加，將以代理相近產品線進行取代，未來也將持續拓展客戶和市場。

細分各市場，副總林春杰表示，儘管個人電子產品出現修正，不過，非個人電子產品供需仍吃緊，預期商用、電競筆電需求將一路延續至今年，強調後疫情時代下，需求逐漸回到過往正常水準，預期今年整體市場可望持平去年。

大聯大也特別看好伺服器、汽車電子兩大需求，其中，伺服器受惠五大雲端供應商持續投入資本支出，今年市場仍至少成長 6% 以上；汽車電子方面，去年全球汽車銷量達 7700 萬輛、年增 3%，其中，電動車與油電混合車占比達 17%。

今年隨著各國能源政策持續推動，電動車銷量比重將進一步提升，根據研調機構預估，今年汽車銷量約達 8500 萬輛、年增 10.6%，其中，電動車與油電混合車占比將上升至 30%，銷量年增 40%。

至於手機市場，林春杰認為，儘管市場預期今年手機產業不好，不過，今年仍可微幅成長、年增 7-9%，其中 5G 滲透率將過半、達 54%，隨著各產業對半導體的需求跟著增加，大聯大也可望受惠。

大聯大去年受惠半導體需求熱絡，加上新增代理效益顯現，降低德儀 (TXN-US) 終止代理權影響，全年稅後純益首度突破百億元、達 114.97 億元，年增 41.5%，每股稅後純益 6.61 元，雙雙締造歷史新猷。

大聯大去年第四季營收 1993.42 億元，季減 1.3%，年增 25.3%，毛利率 3.6%，季減 0.33 個百分點，年減 0.01 個百分點，營益率 1.64%，季減 0.29 個百分點，年增 0.06 個百分點，稅後純益 27.05 億元，季減 15.1%，年增 29.06%，每股稅後純益 1.61 元。

大聯大去年全年營收 7785.73 億元，年增 27.7%，毛利率 3.81%，年增 4 個百分點，營益率 1.77%，年增 0.13 個百分點，稅後純益 114.97 億元，年增 41.5%，每股稅後純益 6.61 元。

大聯大表示，去年第四季毛利率、營益率較低，主要受核心元件銷售比重上升影響，使產品組合改變，長期仍以營益率 2% 為目標；大聯大去年第四季營收仍以 3C 為主，電腦周邊比重達 37%、通訊電子 31%、消費性電子約 12%，非 3C 部分包括車用、工業與其他，比重分別為 7%、3% 與 10%。