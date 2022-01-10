無畏德儀收回代理權 大聯大、文曄去年營收雙創歷史新高

半導體通路大廠大聯大 (3702-TW)、文曄 (3036-TW) 今(10) 日同步公布去年營收，受惠需求推升，兩家代理商皆不受德儀 (TXN-US) 收回代理權影響，營收不減反增，分別達 7786.09 億、4478.96 億元，年成長幅度皆約 27%，雙創歷史新高。

大聯大去年 12 月營收 705.09 億元，月增 1.71%，年增 28.96%，第四季營收 1993.8 億元，季減 1.25%，年增 25.1%，累計全年達 7786.09 億元，年增 27.66%。

儘管去年第四季消費性需求趨緩，不過，受惠工控、車用等需求續強，加上整體市場熱度不減，大聯大去年第四季實際營收僅季減 1.25%，表現優於季減 9-13% 的財測，展望今年，隨著成熟製程新增產能有限，大聯大預期，供應鏈將缺貨至年底。

文曄去年 12 月營收 452.52 億元，月減 3.73%，年增 28.15%，第四季營收 1290.49 億元，季增 8.35%，年增 18.3%，累計全年營收 4478.96 億元，年增 26.83%。

文曄去年第四季受惠美系手機客戶拉貨力道強勁，營收再度創下歷史新高，今年隨著各企業持續擴大數位轉型支出，B2B 需求穩固，營收表現將再優於產業成長幅度，法人看好，文曄明年營收年增達 1 成以上，獲利也再優於今年、一股本起跳。