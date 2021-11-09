大聯大Q3獲利再超越財測 EPS 1.9元 前三季已賺進半股本

半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，受惠客戶拉貨力道超預期，加上產品漲價效益，獲利再度飛越財測高標，稅後純益 31.85 億元，年增 41.12%，每股稅後純益 1.9 元，優於原預期高標的 1.78 元，累計前三季已達 5 元、賺進半股本，已超越去年全年的 4.76 元。

大聯大第三季營收 2018.9 億元，季增 0.83%，年增 18.77%，毛利率 3.93%，季減 0.08 個百分點，年增 0.31 個百分點，營益率 1.93%，季增 0.11 個百分點，年增 0.31 個百分點，稅後純益 31.85 億元，季減 0.1%，年增 41.12%，每股稅後純益 1.9 元。

大聯大前三季營收 5792.31 億元，年增 28.48%，毛利率 3.89%，年增 0.05 個百分點，營益率 1.82%，年增 0.15 個百分點，稅後純益 87.92 億元，年增 45.66%，每股稅後純益 5 元。

大聯大 10 月營收 595.5 億元，月減 19.4%，年增 17.8%，累計前 10 月營收 6387.8 億元，年增 27.4%；展望第四季，大聯大以新台幣 27.9 元兌 1 美元計算，營收約 1750- 1850 億元，季減 9-13%，年增 10-16%，毛利率 3.7-3.9%，營益率 1.65-1.85%，稅後純益 23.18-27.22 億元，每股稅後純益 1.38-1.62 元。

大聯大指出，第三季隨著筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等客戶拉貨力道強勁，營收及獲利雙創新高，且受惠獲利成長，第三季股東權益報酬率 (ROE) 為近 10 年次高，達 19.1%，營運資產報酬率 (ROWC) 提升至 10.7%。