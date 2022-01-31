〈企業衝生育率〉大聯大、聯發科從「托」著手 致力建置附設幼兒園 滿足員工托嬰需求

台灣近年不婚不生狀況持續，人口連兩年呈現「生不如死」，半導體業者有感於台灣生育率低迷，包括 IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW)、IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 有志一同皆從「托」著手，其中，大聯大為全台北最早設立企業附設幼兒園的先驅、聯發科則是建立新竹科學園區最大的企業附設幼兒園，鼓勵員工生育，拯救台灣生育率。

大聯大指出，公司推崇育兒友善的職場氣氛，除了為育嬰員工設置哺乳室，旗下世平集團附設的員工子女幼兒園也邁入辦學 20 周年，堪稱是全台北最早設立的先驅。

大聯大表示，現今公司規模不斷擴張，附設幼兒園也已開放給全集團員工子女參加，尤其隨著子女長大，公司也從幼兒園延伸至安親部，期望提供專業可信賴的托育環境，讓員工安心工作，子女健康成長。

另一 IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 也表示，公司附有女性產檢假與產假、男性也有陪產檢假及陪產假，且均為給薪，同時男女均可申請育嬰留停，鼓勵員工生育，並因應員工托育，文曄也與特約幼兒園簽訂學費優惠方案，進一步減輕員工負擔。

聯發科則是在 2019 年首度成立企業附設幼兒園，為竹科園區中少數自建幼兒園的業者、規模也是最大，聯發科表示，幼兒園占地約 600 坪，以員工 2-6 歲的子女為招收對象，目前幼生人數已達 130 位。

聯發科補充，多數員工生小孩後，首要即須面臨托育問題，因此公司從托育方面著手，透過公司附設幼兒園，可有效解決父母通勤前後必須先安置小孩的疑慮，且園區長期塞車情況嚴重，此舉可就近解決托育問題。

現今台灣生育率日漸低迷，生不如死恐成台灣日後新常態，業界坦言，現代人不婚不生的考量要點即是生、養所帶來的壓力，各家業者從自身做起，可望有效減緩相關壓力，進一步帶動增產報國的風氣。