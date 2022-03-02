〈科學園區營運成果〉半導體產業動能延續 今年營業額挑戰4兆元大關

科技部三大科學園區去年營業額達 3.71 兆元寫新高，展望今年，科技部長吳政忠說，在半導體積體電路產業動能延續下，三大園區仍將保持成長，保守預估今年營業額將挑戰 4 兆元大關，達 4.04 兆元，年增 8.65%，並強調，未來園區也將擴大布局半導體周邊、精準健康、智慧農業等領域。

三大科學園區去年在晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 先進製程逐步貢獻下，營業額皆有雙位數成長，中科、南科更一舉突破兆元，隨著先進製程產能逐步放量貢獻，今年成長仍可期，三大科學園區也統計，去年台積電對整體園區營業額貢獻度約達 40%。

由於台積電近年宣布在海外多地擴廠，媒體關心，台積電赴海外設廠對園區貢獻度將下滑，對此，吳政忠說，全球對半導體晶片需求使用量大，廠商針對不同市場就近設廠是正確的布局方向，直言不會所有晶片都在台灣生產，而台積電目前海外生產比重也不到 1 成，未來科技部也會協同經濟部等完善水電問題。

配合政院組改計畫，科技部將改制為新國科會，吳政忠說，科技部整體人力組織變動不大，科學園區仍將是新國科會轄下組織，至於組改進度，配合行政院整體規劃、新設數位發展部等，目前相關進度都持續進行中。

另一方面，科技部產學及園區業務司司長許增如表示，今年園區施政重點之一，將預告修正科學園區設置管理條例細則，將研發經費比例從原 2 倍提高為 3 倍，意即園區廠商製造研發經費占營業額比重將從原 5.82% 提高為 8.73%，進而提升我國研發量能。

新設園區方面，中科台中園區擴建二期預計今年 10 月完成都市計畫變更、11 月完成環評，鎖定半導體等周邊產商進駐，至於嘉義、屏東科學園區也力拚今年完成環評，後續推動土地開發、最快明年招商讓廠商進駐開發。