環評大會通過三接外推環差案 中油力拚2025年完工

環保署今 (2) 日舉行環評大會，審議通過三接外推案，台灣中油表示，三接工程已施工 3 年，工業港將再外推 455 公尺，離岸 1.2 公里，完全避開潮間帶藻礁，落實生態保護的承諾，觀塘第三天然氣接收站力拚 2025 年完工運轉。

環評委員今天通過三接外推一案，但要求殼狀珊瑚藻、漂沙現場調查維持監測頻率，並介定柴山多杯孔珊瑚監測範圍。對此，台灣中油總經理兼代理董事長李順欽表示，感謝環委提出許多建言，強調中油建設三接的同時也會保護大潭海岸及海域，打造三接工業港成為護藻礁、減空污、穩供電三贏的綠色港灣。

中油表示，三接是能源轉型重要的基礎設施，也是讓台灣能夠短期大幅減碳減空污的重要工具；三接完工後，北中南各有一座天然氣接收站，不但能兼顧供氣的區域平衡，就近提供天然氣給鄰近的燃氣電廠，彼此還可相互備援，是穩定供氣供電的關鍵。

全程參與督導三接外推案的經濟部政務次長曾文生也表示，經濟部將持續督促中油，不只要如期如質完成三接工程，也要做好環境保護的工作，落實去年底公投及本次環評審查的承諾。



中油說明，三接工程已施工 3 年，同步持續進行生物監測，結果顯示柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗、殼狀珊瑚藻等生物皆呈現穩定發展，代表三接外推能夠兼顧開發與保育的平衡。中油強調，未來也會再納入環評審查期間委員提出的建議，以科學的方式繼續精進推動保育工作。



中油進一步表示，除了學者專家的科學調查與研究，為了深化生態保育，未來也將結合在地的機關團體，建立對大潭海岸最適切的共管機制，持續投入資源進行研究調查、管理維護大潭海岸及海域，發揮保育藻礁及生態的實質功效，善盡開發者的生態責任。此外，將拋磚引玉，規劃成立生態保育信託基金，鼓勵生態研究及深化生態保育教育。