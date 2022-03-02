〈科學園區營運成果〉去年營業額突破3.71兆元 出口額、就業人數同創新高

科技部今 (2) 日公布去年三大科學園區營運成果，受惠半導體、光電產業帶動，去年三大科學園區營業額衝上 3 兆 7180.88 元、年增 22.81%，六大產業同步成長，出口額達 2.71 兆元、年增 12.89 %，就業人數也增加到 30.17 萬人，營業額、出口額、就業人數皆創下歷史新高紀錄。

科技部統計，三大園區去年營業額皆雙位數成長，中科、南科營業額首度突破兆元，分別達 1 兆 352.32 億元、1 兆 948.84 億元，年增 10.6%、29.15%，竹科也在半導體上中下游產業聚落效應發酵下，營業額達 1 兆 5879.72 億元，年增 27.66%。

從六大產業分析，科技部指出，半導體積體電路受惠零接觸經濟 AIoT、遠距商機、5G、高性能運算，成長 24.01% 居冠，光電業也在宅經濟、遠距商機等需求，加上 Mini LED 技術商用化帶動下，成長 23.77%。

其他包含精密機械、生物技術、電腦及周邊、通訊產業等產業也均保持成長，去年營業額成長幅度各達 18.67%、17.04%、13.57%、8.74%。

展望未來，科技部指出，科學園區在組改後，將由新國科會帶領，將持續朝全球化、創新園區邁進，並與新創事業接軌，以「全球視野、在地創新」角度，打造精緻多元、優生活、低耗能的科學園區。

科技部也統計去年科學園區進出口額，受原物料及電子零組件需求增加下，去年三大園區整體進口額達 1 兆 1119.73 億元、年增 24.71%，出口額則達 2 兆 7112.43 億元、年增 12.89%。