去年三大科學園區營業額上看3.5兆元 科技部組改後有四大任務

科技部將在 3 月組改成國科會，今 (26) 日舉辦末代新春記者會，科技部長吳政忠透露，去年三大科學園區營業額都將突破兆元大關，合計上看 3.5 兆元，對於新國科會接棒，也點出四大發展任務，包含擘劃科技政策、支援基礎研究、完善科學園區、推動創新創業等。

吳政忠表示，國科會將持續扮演科技創新推動引擎，並發揮跨部會、跨領域調度角色，除四大任務外，也將加碼人文社會、女性科研等兩項目發展。

在科技政策上，吳政忠說，太空發展法及 4 項子法公告施行，將助推台灣發展低軌衛星，開啟太空科技與產業發展的關鍵按鈕，除太空三期規劃的 29.6 億元外，今年跨部會將再挹注約 11 億元資金，此外，也規劃成立台灣 AI 卓越中心 (Taiwan AICoE)、防疫科學研究中心等。

去年科學園區營業額、出口額也可望隨國內經濟成長，同步創高，吳政忠預期，三大科學園區去年營業額將挑戰 3.5 兆元，其中，中科、南科都有機會突破兆元，也規劃持續推動設立屏東、嘉義等科學園區。

展望未來 20 年科技願景，科技部近年也鎖定量子電腦、資安、半導體領域深化布局，其中，繼去年成立量子國家隊後，今年將逐步啟動各大計畫，同時規劃將台南沙崙打造成亞洲第一資安聚落，並積極布局下世代半導體前瞻技術等。