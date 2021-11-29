經濟部、國發會齊喊加碼投資方案 科學園區將續由國科會管理

各界關注投資台灣三大方案是否加碼，國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花今 (29) 日皆表示，加碼方向確定，但具體內容、時程仍待近期跨部會討論後，報行政院核准，另一方面，面對組改後，科學園區管轄權是否移轉給經濟部，科技部長吳政忠表示，未來還是會由國科會 (科技部組改後名稱) 管理。

龔明鑫今日赴立院備詢，面對立委詢問，強調三大投資方案加碼方向是確定的，但最終加碼額度或延長時間等具體細節，要再與各部會進行確認。

王美花則在下午出席活動時指出，投資台灣三大方案辦理近 3 年，廠商對服務、誘因反應良好，透露仍有許多案子正在審核，近期也接獲廠商反映有加碼需求，因此，將朝三大方案同步加碼方向評估，並與國發會等討論確定後，再向行政院呈報。

根據經濟部投資台灣事務所統計，截至上周五 (26 日) 投資台灣三大方案已有 1078 家企業參與，總投資金額達約 1.49 兆元，估可創造 12.4 萬個本國就業機會。

另一方面，行政院今年 3 月通過組織改造法案等草案，其中，科技部確定將調整為國家科學及技術委員會，立委今日也詢問三大科學園區會由國科會還是經濟部管理，對此，吳政忠表示，科學園區仍將由國科會管理，王美花也說，科學園區管理應會維持現狀。