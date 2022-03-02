公平會發布數位經濟競爭政策白皮書初稿 揭未來執法方向

數位經濟時代下，許多平台崛起，帶動新興商業模式發展，公平會去年 3 月著手撰寫「數位經濟競爭政策白皮書」，今 (2) 日對外公布初稿，徵詢公眾意見，公平會指出，從數位經濟的特性中發現「平台是后、數據為王」，白皮書主要探討科技巨擘經營行為可能引發的競爭議題，同時提出未來執法立場與方向。

公平會指出，為了適應數位經濟時代的來臨，包括我國在內的主要國家已先後制定了全方位的發展方案，相對應的競爭政策措施亦應運而生。數位經濟競爭政策白皮書即從「平台是交易的中介」、「數據是爭奪的資源」、「跨域是茁壯的門徑」、「市場力集中是競爭的趨勢」這四大面向分別探討可能引發的競爭議題。

公平會指出，白皮書探討的競爭議題包含數位經濟對傳統市場界定、市場力衡量分析方法的挑戰；平台業者的自我偏好、搭售、掠奪性定價 / 低價利誘、差別取價、最惠客戶條款、限制轉售價格、網路銷售管道限制。

白皮書同時探討數據隱私與市場競爭、新聞媒體議價問題、殺手併購、網路不實廣告，以及演算法所衍生的聯合行為與公平交易法的適用關係等議題，藉由國外競爭法主管機關執法動態與見解的梳理，融合公平會過去執法經驗，於白皮書中提出未來相關的執法立場與方向。

這是公平會首次針對數位經濟所衍生的競爭議題，進行全面、整體性地探究，並提出相應的執法立場與政策方向。為求周延，白皮書初稿已公布在公平會網站供各界下載參閱，同時徵詢公眾意見。

公平會也將同步規劃召開座談會，邀請專家學者、產業界代表及相關的政府機關，針對白皮書初稿內容表示意見，並參考相關意見修正調整白皮書內容，再送該會委員會議審議後定稿公布。