〈三星新機登台〉重回電信三雄局面 估各家服務內容品質將提升

台灣電信商重回三強鼎立局面，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今 (2) 日指出，電信業整合對於整體手機通訊市場改變不大，不過有利於電信業者重新檢視資費結構並提升服務內容。

近期電信產業掀起併購浪潮，台灣大 (3045-TW) 併購台灣之星，遠傳 (4904-TW) 也吃下亞太電 (3682-TW)，讓從 3G 時代存在至今的電信五雄走入歷史，重回三雄時代。

與電信商高度緊密的手機品牌業者，未來合作模式是否有變，陳啟蒙分析，長期以來台灣電信商占整體通訊市場約 55%，預期此次整合後，比重變化不會太大，加上台灣市場規模難以提升，電信商將主要著重提升「質量」。

陳啟蒙表示，過去電信商在市場與資源有限下，投入過多資源在價格競爭，也間接衝擊服務品質，預期電信產業重整後，電信商會重新分配資源，同時提升消費者的服務內容。

另外，電信商目前 9 成都是銷售 5G 手機，不過整體 5G 手機滲透率只有 20%，雖然電信商期望年底前 5G 手機滲透率可提升至 30%，但資費還是重點，預期電信商從 4G 的 400-600 元吃到飽資費，轉換成 1399 的 5G 資費仍需要努力。

陳啟蒙指出，由於目前 5G 尚未出現殺手級應用，要帶動消費者從 4G 轉換成 5G，只能靠著 5G 手機以及電信商所提供的內容服務，藉此加速消費者升級。