〈三星新機發表〉Galaxy S22系列銷量至少成長20% Ultra比重有望過半

三星推出上半年旗艦機種 Galaxy S22 系列，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙看好，S22 Ultra 首度內建 S Pen，預計上市前三個月比重有望過半，並推升整體銷量較上一代 S21 成長 20%。

陳啟蒙觀察，從上一代 S21 消費者組成來看，約有 20% 是來自 Note 用戶，而此次 S22 Ultra 集結旗艦機特色，包括搭載 S Pen、大螢幕以及高規格相機功能，期望 S22 Ultra 能吸引 70% Note 用戶回歸。

Galaxy S22 系列分別為 Galaxy S22、S22 + 和 S22 Ultra，三星預估，S22 Ultra 比重可攀升至 50%，而 S22 Ultra 與 S22 + 總和可達 80%。

陳啟蒙指出，儘管連續三年 S 系列上市期間遇上疫情和半導體缺貨攪局，但隨著與電信商合作提供促銷方案、降低購機門檻、季節性行銷體驗與活動，帶動 S21 銷售量較 S20 成長超過 2 倍，優於原訂 20% 目標，看好今年新機銷售量也有望至少成長 20%。

外界也關注手機缺料、供貨延遲問題，對此，陳啟蒙回應，三星已經啟動備貨計畫，新機上市前三個月積極備貨，尤其此次在大尺吋、大螢幕配貨比例上進行調整，其中，Ultra 等高階產品拉升至 8 成。

至於今年行動裝置策略規劃，三星總裁盧泰文表示，三星做為行動科技領先者，今年將讓用戶體驗生產力、創作力和連接性，除了讓摺疊機普及化，提供用戶更多終端選擇外，也將與合作夥伴達成生態系智能化，此外，透過供應鏈和庫存管理將讓新產品可以快速上市，擺脫 S22 恐延遲上市的疑慮。