權證投資人一定要了解的 外資投信買超標的及相關權證推薦TOP6

上週由於俄烏衝突引發全球股市劇烈震盪，本週亞股則普遍反彈，3/1（二）台股以 17,657.50 點開出後持續走高，終場加權指數上漲 246.07 點，以 17,898.25 點作收，漲幅 1.39%。從市場概況來看，相較於 2 月最後一個交易日權證成交量能較低，3 月 1 日權證成交金額則回升至 33.8 億元，權證佔大盤成交金額比例為 0.82%。且由於大盤上漲帶動投資人看多心態，認購權證成交金額占比達 93.97%，為近五個交易日最高。1 日除了權值股表現回升，鋼鐵、航運等族群皆強勢撐盤，合併觀察 2 日外資投信買超個股排行，入榜標的包含 長榮 (2603-TW)、聯電 (2303-TW)、中鋼 (2002-TW)，以及國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW) 等金融股。投資人若看好金融股標的今年有望因美國聯準會（Fed）升息而受惠，推薦可挑選 國泰金群益 18 購 03 (062629)、國泰金群益 18 購 04 (064266)、中信金群益 17 購 02 (061525)、中信金群益 17 購 01 (060967)、富邦金群益 16 購 01 (054584)、富邦金群益 16 購 02 (057017) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認購權證參與現股漲勢行情。

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