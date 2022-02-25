〈遠傳併亞太電〉重回電信三雄時代 併購交易金額247億元 合併基準日9/30

遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 今 (25) 日董事會通過合併亞太電，遠傳預計發行 3.57 億新股合併亞太之星，以遠傳今日收盤價 69.3 元估算，交易金額 247 億元，亞太電將成消滅公司，合併基準日暫定 9 月 30 日，也是繼台灣大併購台灣之星後，電信業再出現併購案，也象徵市場重回「電信三雄」時代。

遠傳預計發行 3.57 億新股合併亞太電，換股比例 1 股亞太電普通股換發遠傳 0.0934406 普通股，以兩家公司今日收盤價計算，遠傳約折價 18.7% 取得亞太電全數持股。

遠傳與亞太電合併完成後，總用戶數將達 920 萬用戶，遠傳強調，亞太電既有合約不變，雙方用戶都能在合併後享有網路資源，用戶體驗皆可大幅提升，此外，遠傳 2021 年 8 月與亞太電啟動共頻共網，並減少一套 5G 基站建置，未來雙方將以節電技術與能源管理系統，將雙方的頻譜和網路基礎建設效益最佳化。

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳與亞太電為推動 5G 網路及頻譜資源效益極大化，簽署 3.5G 頻段的 5G 網路共頻共網，而在取得通傳會和公平會核准之後，去年開始營運模式，至今成效逐漸展現。

遠傳總經理井琪指出，亞太電不僅頻譜與遠傳速配，以亞太電的固網資源和資通訊整合經驗、智慧應用與鴻海資源，串聯上下游生態鏈。此次合併之後，不論發展個人、家庭或企業用戶相關應用業務和進而投入創新應用服務的開發，如 5G 元宇宙的發展，都得以發揮最大的合併綜效而更上層樓。