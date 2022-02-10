〈三星新機發表〉S22 Ultra首搭S Pen 系列新機2/25全球特定市場上市

三星推出上半年旗艦機種 Galaxy S22 系列，分別為 Galaxy S22、S22 + 和 S22 Ultra，其中，S22 Ultra 為 S 系列首款內建 S Pen 機型，新機將於 2 月 25 日全球特定市場上市。

Galaxy S22 系列為三星首款搭載 4 奈米高效處理器智慧型手機，系統運算更快速；CPU 較前代效能提升 5%、GPU 提升 40%、NP 更增加 133%。

此外， S22 Ultra 為 S 系列首款內建 S Pen 機型，螢幕手寫延遲從 9 毫秒縮減至 2.8 毫秒，打造出真正的手寫體驗、筆跡轉文字功能升級支援 88 種語言辨識，較一般配置增加 12 種選擇。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙分享，S22 系列共有四大亮點，包括高規格相機與新攝錄影功能、4 奈米處理器所帶來的高效娛樂與續航力、頂規機種內建 S Pen 以及打造永續環保產品，不論螢幕亮度、外觀設計也都大幅升級。

Galaxy S22 Ultra 除了內建 S Pen 外，還具備 1.08 億級畫素鏡頭、3 倍及 10 倍光學變焦、最高 100 倍超高倍變焦，並搭載 4000 萬畫素前置自拍鏡頭；另外，配置 5000mAh 電池容量、45W 超快速充電 2.0、6.8 吋 Dynamic AMOLED 2X 曲面 O 極限全螢幕，支援 QHD+1-120Hz 畫面更新頻率。

Galaxy S22 Ultra 提供 8GB RAM + 128 ROM、12GB RAM + 256 ROM、12GB RAM + 512GB ROM、12GB RAM + 1TB ROM 版本。

Galaxy S22 + 規格方面，三顆主鏡頭分別為 5000 萬畫素鏡頭、3 倍光學變焦、最高 30 倍超高倍變焦，並搭載前置 1000 萬畫素自拍鏡頭；電池容量 4500mAh，支援 45W 超快速充電 2.0，搭載 6.6 吋 Dynamic AMOLED 2X 平面 O 極限全螢幕，支援 10-120Hz 畫面更新頻率。

Galaxy S22 則是主打輕巧時尚，鏡頭與 Galaxy S22 + 相同，不過電池容量為 3700mAh，支援 25W 超快速充電 (閃電快充 2.0)，搭載 6.1 吋 Dynamic AMOLED 2X 平面 O 極限全螢幕，支援 10-12Hz 畫面更新頻率。

隨著三星旗艦機即將上市，台廠供應鏈可望吃補，包括光學鏡頭廠大立光 (3008-TW)、屏下指紋辨識模廠 GIS-KY(6456-TW)、散熱廠雙鴻 (3324-TW) 與超眾 (6230-TW) 等。