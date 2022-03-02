〈俄烏衝突〉美國計劃對俄航班關閉領空 歐盟擬擴大禁令覆蓋範圍

華爾街日報 (WSJ) 周二 (1 日) 引述知情人士報導，拜登政府計劃跟進歐洲、加拿大等國，頒布禁令限制俄羅斯航空公司飛機進入美國領空，歐盟也研擬擴大航空禁令覆蓋範圍。

隨著俄羅斯入侵行動持續升級，知情人士表示，美國預期將在未來 24 小時內發布一項命令，禁止俄羅斯擁有或營運的航空公司航班進入美國領空。

作為對俄入侵烏的抗議，歐盟上周宣布對俄羅斯航班關閉領空，禁止所有俄羅斯飛機飛越歐盟，加拿大也同步跟進，此舉招致俄羅斯報復，下令禁止英、德在內 36 個國家航班進入俄羅斯領空。

除了美國外，路透引述一名歐盟官員說法，證實歐盟正在和美國討論是否擴大禁令，代表即使是擁有雙重國籍的俄羅斯公民，也無法擺脫禁令。

這位歐盟官員說：「無論他們是不是歐盟公民，只要具有俄羅斯公民的身份，就會被涵蓋在歐盟的禁令範圍內，俄羅斯公民或俄羅斯企業不能租賃、擁有與控制飛入、飛越或飛出歐盟的飛機，這就是規則。」

這將使原本就受疫情嚴重打擊的全球供應鏈，面臨更多中斷和成本壓力，多國關閉領空恐影響超過五分之一的航空貨運，受衝擊最嚴重的莫過於俄羅斯航空公司，占俄羅斯與歐盟間航班比重高達七成。

企業方面，繼美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US) 之後，美國聯合航空 (UAL-US)) 也在周二加入同業，不再飛越俄羅斯領空，物流公司聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS(UPS-US) 也都暫停向俄羅斯發貨。