〈財報〉Salesforce Q4營收獲利優預期 財測亮眼 激勵盤後漲逾3%

全球雲端客戶關係管理 (CRM) 軟體領導廠商 Salesforce 周二 (1 日) 公布的第四季營收獲利均高於分析師預期，且財測同樣亮眼，激勵盤後股價漲逾 3%。

Salesforce 預期 2023 會計年度第一季營收介於 73.7 億至 73.8 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期共識 72.6 億美元。

該公司預估的全年營收為 320 億至 321 億美元，也優於 Refinitiv 調查的分析師預期共識 317.8 億美元。

近時確認，Salesforce (CRM-US) 周二下跌 1.64 美元或 0.78%，收每股 208.89 美元，盤後上漲 3.63%，報每股 216.40 美元。

第四財季 (1/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師共識

EPS：調整後 84 美分 vs. 74 美分 (Refinitiv 調查共識)

營收： 年增 26% 至 73.3 億美元 vs. 72.4 億美元 (Refinitiv 調查共識)

Salesforce 於第四財季將 Bret Taylor 擢升為共同執行長，與公司創辦人 Marc Benioff 一同擔任該職位。Taylor 透過 Salesforce 於 2016 年收購生產力軟體初創公司 Quip 而加入公司，隨即快速獲拔擢為營運長。

不計周二盤後，Salesforce 今年迄今已下跌 15%，表現遜於同期下跌約 10% 的 S&P 500 指數。

Benioff 在財報電話會議上表示，企業軟體股經歷了「劇烈下跌」。

「過去二三十年間，我們已多次看到這樣的現象，這並非史無前例，確實會發生。」

Salesforce 周二表示，公司重點放在與 Slack 的產品整合。該公司於 2020 年以 277 億美元買下企業通訊 app「Slack」，並預期 Slack 在 2023 會計年度就能為公司帶來 15 億美元營收。

Taylor 表示，目前沒有正在進行的大型收購交易。「我們近期沒有任何大型收購計畫，Slack 就是我們的焦點。」