〈台幣〉股匯脫鉤 一度貶至28.065元

儘管俄羅斯與烏克蘭展開談判，但軍事攻擊仍未停歇，台股今 (1) 日跟隨日股反彈，一度漲逾 260 點，站上 17900 點，匯市方面，由於投資人避險情緒高漲，帶動美元強勢，新台幣兌美元匯率再度走弱，最低貶至 28.065 元，股匯表現脫鉤。

美國聯準會 (Fed) 3 月升息在即，加上俄烏戰事愈演愈烈，使得美元升勢更加強勁，新台幣匯率跟著承壓，受外資連續賣超台股並匯出影響，新台幣兌美元上周失守 28 元大關，周貶幅達 0.54%，相較去年 12 月 30 日封關，累計貶值 3.31 角或 1.19%。

新台幣兌美元匯率上周五雖然終止連 3 貶，但仍在 28 字頭，今天開盤後又貶至 28.065 元，貶 4.4 分，貶勢未進一步擴大，沒超過上周五的最低點，不過，出口商月底拋匯需求大致去化，進入月初，新台幣可能呈弱勢整理，須觀察外資是否有進一步匯出動作。

觀察主要貨幣表現，日圓兌美元今天早盤貶值 0.16%，韓元、新加坡幣約貶 0.1-0.12%，新台幣與人民幣同步走貶，泰銖則升值 0.12%。

台股方面，228 連假過後首個交易日，在鋼鐵、航運、IC 設計等族群拉抬下，大盤氣勢如虹，勁揚逾 260 點，最高攻抵 17920 點，收復 5 日線，大型權值股也都展開反彈。