今年第三批地上權招標案11宗標的出爐 信義區陸軍保養廠延後列標

財政部國產署今 (13) 日公告今年第三批地上權招標案，合計面積共 7.52 公頃，權利金底價共 24 億 5358 萬元，將在 11 月 8 日開標；至於位於台北市信義區的陸軍保養廠基地案，則可望在今年底前推出。

根據國產署公告，本次招標土地分別位於台中市、雲林縣、高雄市各 2 宗；另外台北市、新北市、基隆市、台南市與屏東縣各 1 宗，地上權存續期間全為 70 年，地租年息率 3.5%，其中地租隨申報地價調整年息率為 1%，地租不隨申報地價調整之年息率為 2.5%。

國產署副署長李政宗表示，新列標的 11 宗標的，有 7 宗為首次公告，包括基隆市土地，近省道台 62 甲快速公路、基隆市立醫院、基隆港，位於台中市豐原區土地，距中山高速公路豐原交流道不到 1 公里，交通便利；雲林縣虎尾鎮 2 宗土地，則鄰近高鐵雲林站、台大醫院雲林分院、中部科學園區虎尾園區，具投資開發潛力。

位於高雄市鳳山區土地，則鄰近高雄捷運鳳山國中站；台南市新市區土地，近台南科學園區，周遭建案林立，發展潛力大；屏東縣恆春鎮土地，近恆春古城商圈，生活機能佳。

此外，本批次亦包含位於臺中市干城重劃區內優質標的，同一範圍內，國產署今年度已標脫 1 宗土地，

至外界關注，位於台北市信義區陸軍保養廠 C 基地土地，本次並未列標，李政宗解釋，該案因金額較大、備標時間較長，加上還有地上物待處理及須處理地上停車場遷移滿足民眾停車空間不中斷訴求等事宜，須經由國產署北區分署處理後，另行擇期單獨列標，預計最快今年底前有機會公告列標。