新壽杭州北路地上權開工動土 尚有4案待開發、2大樓將重建

新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽今 (10) 日舉辦「新光人壽杭州北路地上權」開工動土典禮，將興建商辦帶來租金收益。新壽也將陸續啟動資產活化，未來還有高雄市舊總圖地上權案等 4 案待開發，新光南東大樓等 2 棟大樓將進行危老重建，資產增值行情可期。

新光人壽 2018 年 6 月以 17.68 億標下杭州北路商業用地，基地面積約 775.3 坪，鄰近審計部、華山文創園區、藝文公園，距離捷運善導寺站僅 300 公尺，人文氣息濃厚。本案規劃商辦大樓，將興建地下 5 層、地上 21 層商辦大樓，地下樓層為停車空間，地上 1 層為餐飲空間，地上 2 層至 21 層為商用空間，大樓周邊規劃廣種植栽及喬木綠化，以串聯周邊都市綠帶系統，強化都市綠色景觀，並設計有頂蓋的騎樓，加強人行步道串聯，營造符合人性的公共空間，不論是自用或出租，都可望為新壽營運挹注良好收益。

新光人壽董事長潘柏錚表示，為落實 ESG，新辦公大樓設計符合生態、節能、減廢及健康等環保與生態永續概念，達綠建築銀級標章，且為銜接後疫情時代生活，空調設備採獨立全熱交換新風系統，達到有效避免室內空氣交叉感染，整體設計展現綠色低碳城市新風貌。本案大樓邀請李祖原建築師聯合事務所量身打造，外型設計將為獨特三角造型，落成後將為台北一大新地標。

近年新光人壽積極布局不動產，多角化經營，隨著傑仕堡系列旅館及商務住宅陸續完工，除了杭州北路地上權案，新光人壽仍有高雄市舊總圖地上權案、南港 BOT 案、兩筆北投士林科學園區土地待開發，預期每年將替新壽帶來穩定租金收入；此外，還有新光南東大樓、新光纖維大樓等展開危老重建計畫，未來將陸續完成資產活化，資產增值行情可期。

新光人壽強調，該公司響應政府政策，致力履行「綠色營運」策略，未來將持續落實 ESG 理念，強化綠色採購，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活，朝綠色永續經營願景邁進。