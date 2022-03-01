一覺醒來市場又變了？美股出現白天黑夜兩種截然不同走勢

美股收盤後、開盤前，美股期貨的走勢常常能預示交易的前景，但今年以來，這一參考值似乎失效了，往往一覺醒來市場又變天了，開盤前大跌的走勢，到最終收盤變成上漲，又或是相反的現象。

特別是過去 3 個交易日，標普 500 期貨合約從亞洲時段觸及的低點，分別上漲了 4.5%、3.7% 和 3.2%。根據 Bespoke Investment Group 彙編的數據，這個日夜間的差距幅度，幾乎達到自 2008 年以來之最。

很多因素可以解釋這一現象。不同的時段，全球不同時區的人在操作市場，而流動性起伏不定。在美國經濟數據上午出爐前，市場情緒由地緣政治變化所掌控。

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 表示，投資者對市場走勢的信心不足，也放大了市場情緒變化的影響。

Harvey 指出，現在投資者交易的普遍心態是「避免損失」，很多基金沒有足夠的風險偏好或風險預算。因此，他們變得非常被動，造成市場反彈時，投資者蜂湧而至，反之亦然。這導致市場上無論是上行趨勢還是下行趨勢，都難以持久。

Bespoke 的數據顯示，在截至周一的 3 個交易日內，追蹤標普 500 指數的最大 ETF，盤中表現比隔夜期貨高出 11 個百分點—這是自金融危機以來的第二大差距，僅次於 2020 年 3 月的 3 天漲幅。

例如，在美東周日晚間，標普 500 期貨下跌近 3%，但來到周一下午 4 點 15 分，跌幅已收窄至 0.2%。

這似乎愈來愈像是今年的常態。1 月份市場波動加劇，當時的原因來自聯準會的轉向，而在俄羅斯上周入侵烏克蘭後，這一情況變得更糟。

特別是，儘管本月散戶投資者的需求不如 1 月份強勁，但上周他們的購買總額為 27 億美元，半數以上發生在周四。

Bespoke 策略師 George Pearkes 指出，這背後的一個原因，或許是歐洲的動盪正在提升美國資產的吸引力。