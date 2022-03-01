和泰車招攬大學、研究所應屆畢業生 起薪祭出4萬元起

和泰車 (2207-TW) 今 (1) 日宣布持續擴大徵才，除既有車輛相關企劃職缺，配合集團新事業發展包括數位轉型和多元移動服務，如 yoxi 乘車派遣、iRent、和泰 Pay 等，今年合計祭出 25 種職缺等待新進人員加入，大學畢業生新進員工月薪 4 萬元起。

和泰車說明，徵才對象經歷不拘、科系不限，開立多元職缺包含 MaaS 營運企劃、新事業企劃、通路營運、數位販賣、商品策略、顧客服務、車輛技術、整合行銷、公關、數據策略、資訊系統、網管和資安等。

為提早布局未來汽車移動新世代，和泰車拓展多元招募管道，自 3 月 5 日起，共舉辦 6 場校園徵才博覽會，包括台大、陽明交大、成大、北科大、政大和輔大，同時也參加 10 場徵才說明會，除前進上述 6 所大學外，也將前往中央、中山、東吳和淡江大學，加強與學生的互動。

和泰車強調，今年首次於 104 開立校園徵才專區，若求職者有意願至和泰車任職，但未確定適合職缺，可先行投遞徵才專區，加入人才庫，再由公司主動聯繫適合者邀約甄試。

和泰車近年營收獲利成長表現亮眼，每年員工平均調薪 2-3%，在證交所公告的員工薪資調查中名列上市公司前 10，被外界稱為幸福企業，今年 1 月起再度進行結構調薪，並同步調升新進員工起薪，大學畢業生月薪 4 萬元起、研究所畢業生 4 萬 6000 元起。

除校園徵才外，和泰汽車預計於暑期招收 15-20 名實習生，提供月薪 3 萬 6 千元，盼能吸引優秀學生提前加入和泰，並加強年輕世代對和泰的認識。