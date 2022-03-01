主要供應商遭駭客攻擊 日本豐田停工1天後宣布2日全面復工

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 周二 (1 日) 宣布，該公司位在日本國內的所有汽車組裝廠，共計 14 座工廠的 28 條生產線，將於明 (2) 日復工。日本豐田在 3 月 1 日停工一天，原因在於主要零件供應商遭駭客攻擊。

豐田主要零件供應商小島沖壓工業 (Kojima Industries Corporation) 日前遭到駭客攻擊，影響到塑料零件的調度作業，豐田也為此宣布 3 月 1 日停工一天。

小島沖壓工業在周二 (1 日) 表示，該公司的資訊系統於 2 月 26 日夜晚遭勒索病毒 (Ransomware) 侵襲，為防止感染擴大也在 2 月 27 日阻斷外網。至於此次網路攻擊來自何處、及具體的損害狀況，則仍在調查當中。

目前小島沖壓工業採取臨時因應措施，以解決豐田汽車的零件供應問題，這讓豐田汽車停工一天就得以復工。小島沖壓工業預估，遭到攻擊的系統，大約需要一到兩週才能恢復原先狀態。

這次日本豐田停工一天，估計對當月份的日本國內生產影響約 4% 到 5%、多達 1.3 萬輛。

此外，同屬豐田集團的日野汽車 (Hino) 的古河、羽村兩座工廠，和大發工業 (Daihatsu) 的京都工廠，也因為相同理由在 3 月 1 日停工一天。不過，這兩家公司也在周二 (1 日) 宣布，前述工廠將於周三 (2 日) 復工。