〈百大創新機構〉台積電、聯發科重返百大 四企業首入榜

科睿唯安 (Clarivate)(CLVT-US) 今 (24) 日公布 2022 全球百大創新機構 (Top 100 Global Innovators 2022)，其中台灣共有 9 家機構企業入榜，創下歷史新高，除台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW) 重返百大行列外，包含友達 (2409-TW)、台達電(2308-TW)、緯創(3231-TW)、瑞昱(2379-TW) 皆為首次入榜。

科睿唯安指出，今年入選百大的台灣機構企業，工研院、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 皆蟬聯百大行列中，而台灣總獲選機構數達到 9 家，為歷史新高，排名則與去年持平，與德國並列全球第三，僅次於日本 35 家、美國 18 家。

科睿唯安表示，隨著全球創新模式、評估方法演變，今年全球百大創新機構有過半來自亞洲，占約 54 家，也凸顯亞洲在全球創新舞台上日益增強的主導地位，除日本有 35 家、台灣 9 家企業機構上榜外，中國、韓國也各有 5 家機構上榜。

科睿唯安進一步分析，亞洲在全球電子計算設備產業創新版圖中站穩主導地位，若以產業別來看，隨著交通運輸技術加速發展，今年上榜的汽車企業數量也從 6 家倍增至 12 家，讓汽車產業成為今年百大中企業數量排名第二的行業。

展望未來，科睿唯安認為，未來四年全球創新步伐可能會明顯加快，近三分之一發明專利可能在這一時期內發布，其中，通訊和工業系統將是帶領創新的主要產業，其次則為汽車產業。