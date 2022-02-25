〈俄烏衝突〉美祭第二波制裁 暫未把俄羅斯踢出SWIFT

鉅亨網編譯林薏禎 2022年2月25號8點26分

面對來自烏克蘭與國會的呼籲，美國總統拜登 (Joe Biden) 周四 (24 日) 表示，美國與歐盟目前沒有將俄羅斯排除於 SWIFT 國際結算機制以外的打算，白宮官員也表明不會對俄羅斯實施能源制裁。

拜登解釋，目前為止所祭出的制裁，已超過將俄羅斯排除 環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 結算機制之外所帶來的影響，其他國家也還沒為此達成共識，但不排除後續採用這項制裁手段。

拜登說：「這始終是一個選項，但目前來說，這並非其他歐洲國家希望採取的立場。」

另一方面，美國副國家安全顧問 Daleep Singh 表示，鑑於俄羅斯對全球經濟具有系統重要性，美國不會做出任何會造成能源流動性中斷的事情，排除了對俄羅斯實施能源制裁的可能性。

烏克蘭外交部長此前呼籲，各國應將俄羅斯排除在 SWIFT 結算機制之外，作為對俄羅斯入侵烏克蘭的懲罰。

歐盟高級官員稍早表示，歐盟領袖們將實施新一輪制裁，除了凍結俄羅斯在歐盟資產外，還將禁止俄羅斯銀行進入歐洲金融市場，但現階段來說，不太可能將俄羅斯排除於結算機制之外。

作為俄羅斯主要貿易夥伴，德國總理 Olaf Scholz 也對斷開俄羅斯與 SWIFT 的想法表示反對，其他歐盟成員國多半也不願意，擔憂此舉恐使歐洲債權人難以收回在俄羅斯銀行的資金。

國際清算銀行 (BIS) 數據顯示，在外國銀行對俄羅斯將近 300 億美元曝險中，歐洲銀行所占比例最高。