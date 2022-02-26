〈能源盤後〉普丁願意談判 市場持續關注烏俄局勢 原油收低 縮減本周漲幅

原油期貨價格周五 (25 日) 收低，收斂本週漲幅，投資者持續關注俄國入侵烏克蘭的現況發展，此前一日原油盤中價格 7 年多來首次突破每桶 100 美元關卡。

新聞報導指稱，俄國願意與烏克蘭進行談判，對原油期貨價格帶來壓力，但因該報導幾乎沒有細節，交易者仍保持謹慎。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.22 美元或 1.3%，收每桶 91.59 美元，本周收高 1.5%。該 WTI 原油期貨價格周四盤中高點達 100.54 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.15 美元或 1.2%，收每桶 97.93 美元，本周收高 4.7%。該 Brent 原油期貨價格周四盤中高點達 105.79 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.3 美元或 1.4%，收每桶 94.12 美元，此為交易最活躍契約。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收近每加侖 2.727 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.85 美元。

3 月汽油和熱燃油期貨將於下周一收盤屆期，本周價格均漲逾 2%。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.7%，收每百萬 Btu 4.47 美元，但本周仍收高 2.1%。

市場推動力

原油在新聞報導後下跌。該新聞報導指出，中國外交部提供俄國普丁總統與中國領導人習近平的通話摘要，稱俄國準備與烏克蘭進行談判。

原油周四收漲，但自盤中每桶高於 100 美元的價位回落，分析師將回落歸因於美國及其盟國宣布新一輪制裁俄國的方法，且沒有針對俄國能源出口，也沒有將俄國剔除 SWIFT 國際支付系統。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出：「這意味買家仍可以付款自俄國進口能源。現在的問題是俄國將如何應對既定的制裁，這將嚴重衝擊銀行業和科技產業。」

如果俄國以縮減能源出貨量作為回應，價格可能再次激漲，同時也會讓市場聚焦旨在恢復伊朗參與國際核協議的談判上。「如果美國解除對伊朗的制裁，伊朗可以很快地讓 150 萬桶 / 日至 200 萬桶 / 日的原油返回市場上。」

與此同時，OPEC+ (含俄國) 將於下周三召開會議，決定 4 月份的產量水準。