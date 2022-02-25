三星：Galaxy S22系列在主要市場預購量創高

南韓三星電子表示，旗艦智慧型手機「Galaxy S22 系列」，周五 (25 日) 將於全球主要國家上市。目前約 70 國的預購數量，是上一代產品 Galaxy S21 系列的 2 倍以上、創歷史新高，預料未來銷售表現也將寫下 Galaxy 系列的最高紀錄。

三星 Galaxy S22 系列智慧型手機，25 日在全球約 40 個國家上市，其中包括南韓、美國、加拿大、英國和全歐洲等其他國家。三星計畫 3 月中旬前，要將 Galaxy S22 系列的上市國家增加到 130 個。

Galaxy S22 自 2022 年 2 月 10 日正式公開以來，在全球約 70 個國家的預購數量，已達到上一代產品的 2 倍以上，寫下 Galaxy 智慧型手機史上的最佳紀錄。其中規格最高的 Galaxy S22 Ultra 占整體比例的 60% 以上。

南韓國內的預購數量高達 102 萬支，刷新 Galaxy S 系列的最高紀錄。本周二 (22 日) 三星在南韓當地啟動 Galaxy S22 系列的開通服務，首日就有超過 30 萬支成功開通，因預購情況超乎預期，該項開通服務也將延長至 3 月 5 日。

此外，「Galaxy Tab S8 系列」平板也在 25 日於南韓、美國和歐洲等地上市。