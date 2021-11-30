多西辭去推特執行長一職 技術長Agrawal接任

社群媒體平台推特周一（29 日）傳出執行長多西（Jack Dorsey）將辭去執行長一職，未來將由技術長 Parag Agrawal 接任。

消息傳出後，推特 (TWTR-US) 一度暫停交易，截稿前該公司上漲 4.55%，每股暫報 49.21 美元。

推特表示，多西辭去執行長一職後仍會繼續擔任董事會成員，直到其在 2022 年的股東大會上任期屆滿。

多西在聲明中表示：「我已經決定離開推特，因為我相信公司已經準備好離開創始人。」不過多西並未提供為何辭去執行長一職的原因。

此外，多西也提到，鑒於 Agrawal 對公司的需求與了解，已相中其作為接班人已久。

接任推特執行長的 Agrawal 壓力可不小，必須實現該公司先前設下到 2023 年底前實現 3.15 億可盈利的日活躍用戶，以及年收入成長至少一倍的目標。

Agrawal 自 2017 年以來一直擔任推特的技術長，他在推特的工作資歷已累積 10 餘年，負責該公司的人工智慧與機器學習策略。

現年 45 歲的多西目前同時擔任推特與線上支付公司 Square 的執行長。去年推特的股東 Elliott Management 公司創始人 Paul Singer 曾質疑多西是否能同時掌管好兩家上市公司，並要求多西辭去其中一家公司的執行長一職。

多西於 2006 年創辦推特並擔任執行長，直至 2008 年被迫下台，後來 2015 年，推特前執行長 Dick Costolo 去職，多西才回鍋執掌推特至今。

自多西 2015 年 10 月 15 日重新接任推特執行長以來，該公司股價已上漲 85%，與此同時，Square 的股價自 2015 年 11 月 19 日首次公開發行（IPO）以來已飆升 1,566%。