〈美股熱門股〉推特出售業務漲逾4% Square獲Jefferies青睞漲4%

推特利多加持 勁揚 4.37%

社群媒體推特（Twitter）(TWTR-US) 周四（7 日）股價受出售 MoPub 行動廣告網路業務的消息提振，勁揚 4.37% 至每股 63.97 美元，買下該業務的 AppLovin(APP-US) 同日股價也連袂大漲 10.31% 至每股 84.94 美元。

推特財務長 Ned Segal 表示，出售 MoPub 業務後，能把更多精力集中在核心業務上，加速開發新產品和新功能，以實現 2023 年營收成長至 75 億美元的目標。

MoPub 去年替推特帶來約 1.88 億美元的收入，MoPub 可以讓公司時時追蹤廣告庫存，類似 Google 網路廣告服務商 DoubleClick。

不過蘋果近期在 iOS 14.5 軟體更新後推出反廣告追蹤功能，使得廣告商難以追蹤用戶、無法精準投放廣告，推特可能因此出售 MoPub，進而專注核心業務。

Square 獲投行 Jefferies 青睞 大漲 4.20%

線上支付公司 Square(SQ-US) 獲投行 Jefferies 看好在產品開發與創新方面有傑出表現，將該股票評等從持有 (Hold) 上調至買入 (Buy)，目標價從每股 265 美元上調至 300 美元，周四股價上漲 4.20% 至每股 249.16 美元。

Jefferies 表示，在線上支付與金融科技領域加速創新的背景下，以來長期來看，Square 是「必須持有的股票」。

Jefferies 旗下以分析師 Trevor Williams 為首的團隊表示，Square 在產品開發與創新方面表現都相當出色，並提供旗下產品最好的保護，以免遭同業競爭淘汰，長期來看發展潛力十足。

分析師團隊指出，Square 成功擴大行動銀行與支付平台 Cash App 的規模，毛利從 2017 年的約 5,000 萬美元成長至今約 20 億美元，證明該公司在金融科技方面創新的優異成績。

此外，Jefferies 強調，Cash App 是經營直面消費者數位錢包與數位銀行的領頭羊，Cash App 稱為「長期贏家」，預估到 2025 年可能帶動 Square 三分之二的毛利成長。

風險偏好增強、拜習會有譜 中概股全面上漲

在美上市中國科技公司 ADR 截至周四已連續三天上漲，主要受亞洲同業因風險偏好增強上漲的激勵，易網 (NTES-US) 上漲 8.29%、拼多多 (PDD-US) 上漲 6.30%、京東 (JD-US) 漲 6.16%、百度 (BIDU-US) 漲 4.81%、阿里巴巴 (BABA-US) 漲 8.26%。

香港上市的中國科技股周四從歷史低點反彈，顯示投資人對中國科技股再次燃起興趣。其中因素除了波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charlie Munger）在第三季將阿里巴巴持股拉高近倍外，拜習會將在年底舉行的消息也有助提振投資人信心。

由在美掛牌中企所組成的那斯達克金龍中國指數（Nasdaq Golden Dragon China Index）周四上漲多達 5.1%，是今年 8 月底以來最大漲幅，並將周一觸及 17 個月低點以來的漲幅擴大到 8% 以上。

儘管那斯達克金龍中國指數在本周出現喘息的機會，但該指數今年迄今仍欲振乏力，累計已下跌 31%。