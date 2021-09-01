鉅亨美股雷達：理想汽車8月交車再創新高、市場看好Windows 11將令微軟其它業務受益

美股重要看點：

週三 (1 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 新增就業數據，美國民間企業 8 月增聘 37.4 萬人，略高於 7 月表現，但遠遜市場預期。

8 月 ADP 新增就業低於道瓊 (Dow Jones) 調查預期的 60 萬，高於 7 月修訂值 32.6 萬。

週三 (1 日) 美股盤前，美股四大指數上漲，其中道瓊指數漲逾百點。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 39.11 點，或 0.11%，收 35,360.73 點。

那斯達克下跌 6.66 點，或 0.04%，收 15,259.24 點。

標普 500 指數下跌 6.11 點，或 0.13%，收 4,522.68 點。

費城半導體指數下跌 28.7 點，或 0.83%，收 3,417.7 點。

今日重要總經數據：

美國 8 月 ADP 新增就業 (萬人)，市場預期 67.5，前值為 33.0。

美國 8 月 Markit 製造業 PMI，市場無預期值，前值為 61.2。

美國 8 月 ISM 製造業 PMI，市場預期 59.0，前值為 59.5。

重要個股動態：

1. 蔚來汽車 (NIO-US)

《彭博社》報導，傳英國跑車、賽車製造商蓮花汽車 (Lotus Cars) 將準備 IPO 上市，而蔚來汽車持有部分蓮花汽車股權。

據了解，持有蓮花汽車高達 51% 股份的吉利汽車，正計劃讓蓮花汽車最早於 2022 年上市，而如果蓮花能成功以逾 150 億美元估值上市，那麼根據持股比例，蔚來將能因此獲利數億，甚至數十億美元。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

微軟週二 (31 日) 表示，將從 10 月 5 日起讓符合條件的 PC 免費升級到 Windows 11。

微軟 Windows 行銷部門總經理 Aaron Woodman 表示，與以往的 Windows 版本一樣，微軟將利用設備資料和其他因子，來確定哪些設備首先升級到 Windows 11。

由於 Windows 10 普及度極高，故未必所有使用者都有意願升級 Windows 11，而目前看，Windows 10 是全球用戶最多的 PC 桌面系統，每月使用 Windows 10 設備平均為 13 億台。

誕生於 1985 年的 Windows 是微軟業務的主要部分，第四財季共貢獻 66 億美元營收，占到微軟總營收的 14%，而市場預期，Windows 11 的成功發布將進一步擴展此項業務的未來，也會使 Azure、Office 等微軟其他業務受益。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 理想汽車 (LI-US)

理想汽車 (LI-US) 週三 (1 日) 公布，理想汽車今年 8 月交付 9433 輛理想 ONE，再創單月交付紀錄，與去年同期相較，年增 248%，較 7 月份則成長 9.8%。

累計今年 1-8 月，理想汽車總交付量達 48176 輛，理想 ONE 目前累計交付量來到 81773 輛。

理想指出，截至 8 月 31 日，在全國已有 114 家零售中心，覆蓋 69 個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心 194 家，覆蓋 143 個城市。