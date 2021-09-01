理想汽車：8月交付9433輛理想ONE 再創單月新高紀錄

理想汽車 (LI-US)(2015-HK) 周三 (1 日) 公布，理想汽車今年 8 月交付 9433 輛理想 ONE，再創單月交付紀錄，與去年同期相較，年增 248%，較 7 月份則成長 9.8%。

累計今年 1-8 月，理想汽車總交付量達 48176 輛，理想 ONE 目前累計交付量來到 81773 輛。

理想指出，截至 8 月 31 日，在全國已有 114 家零售中心，覆蓋 69 個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心 194 家，覆蓋 143 個城市。

分析師認為，理想第二季財報基本上不錯，但該公司和更廣泛的電動汽車行業，似乎無法擺脫晶片短缺和疫情的影響。

花旗集團分析師 Jeff Chung 在周二的報告中指出，晶片短缺影響了各汽車公司的單月交付。理想的管理層則認為，其競爭對手也處於同樣的境地—在零件到達之前，無法完成生產。

基於這一問題市場已經顯得麻木，Chung 仍將理想評級為「買入」，目標價 42.50 美元。德意志銀行分析師 Edison Yu 並不那麼樂觀，他對理想的評級是「持有」，目標價 32 美元。

理想汽車美股周二收漲 6.3%，報 30.86 美元，周三盤前上漲 1.26%。