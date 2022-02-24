俄羅斯入侵烏克蘭 長天期美債殖利率大跌逾10個基點

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國國債殖利率周四 (24 日) 早盤大幅下跌。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 12.3 個基點至 1.854%。30 年期美國國債殖利率下跌 10.7 個基點至 2.168%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

隨著投資人湧向避險資產政府債券，美國國債殖利率大跌，而黃金則躍升至 1 年多來的最高水平。俄羅斯襲擊烏克蘭的消息傳出後，全球股市大幅下跌。

俄羅斯總統普丁周四稍早時在講話中表示，俄羅斯將在烏克蘭發動軍事行動。然後陸續有報導指稱至少在 4 個烏克蘭城市發生了多起爆炸。

拜登總統譴責這次襲擊，並發表聲明宣稱「世界將追究俄羅斯的責任」。

不斷升級的衝突也推高國際油價，導致人們擔心這可能會推高整體通膨，從而使聯準會 (Fed) 提高利率以控制物價上漲的戰略複雜化。

Plurimi Wealth 投資長 Patrick Armstrong 表示，「接下來 Fed 可能不會像以前那樣激進地升息，但戰爭和制裁容易產生停滯性通膨，它們不會創造經濟成長，而會造成通貨膨脹，但不會促成導致殖利率曲線陡峭化的正確通貨膨脹。」

他補充指出，「在滯脹的背景下，你不可能會擁有殖利率為 1.7% 的 10 年期美國國債。」他並解釋說，在這種情況下的通膨，最終將導緻美國國債殖利率上升。

在周四將公布的經濟數據方面，第 4 季經濟成長率的第 2 次修正值定於美東時間上午 8:30 公布。上周提交的首次申請失業救濟金人數也將於美東時間上午 8:30 公布。1 月新屋銷售數量將在美東時間上午 10 點公布。

與此同時，Fed 理事 Christopher Waller 將於美東時間晚上 8 點 25 分在加州大學聖巴巴拉分校發表講話。周四將拍賣 450 億美元的 4 周期票據、350 億美元的 8 周期票據和 500 億美元的 7 年期票據。