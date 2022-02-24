〈俄烏衝突〉投資人湧進美國國債 殖利率全面走低

俄羅斯周四 (24 日) 入侵烏克蘭，為二戰以來一國對另一國在歐洲的最大規模襲擊。投資人因而大舉湧入美國債券，推動美國國債殖利率大幅走低。

烏克蘭表示，境內城市遭到如雨點般的導彈襲擊，大批軍隊從俄羅斯和白俄羅斯湧入其邊界，並從黑海和亞速海登陸。

兩國交戰的消息讓投資人搶進美國國債和黃金等避風港，全球股市下跌。美元升值超過 1%，油價上漲超過 7%。

10 年期美國國債殖利率在早盤觸及 1.846% 後下跌 8.1 個基點至 1.896%。這是自去年 11 月底以來的最大單日跌幅。

衡量 2 年期和 10 年期美國國債殖利率差的殖利率曲線為 40.4 個基點。

Evercore ISI 策略師 Stan Shipley 表示，過去 50 年的歷史證明，地緣政治事件很少對資本市場產生長期且持續的影響，「它們的確會衝擊一些產業，無論是金融、銀行還是能源價格。」「但過去呈現的趨勢是在短期暫停後繼續走下去。」

高盛表示，聯準會 (Fed) 過去有時傾向於延後重大政策決定，直到地緣政治風險驅動的不確定性減弱。

但現在情況有所不同，因為通膨風險已經為收緊政策創造了更緊迫的理由。雖然不確定性降低了 3 月升息 50 個基點的可能性，但高盛確信在即將召開的會議上利率將穩步調升 25 個基點。

貨幣市場預計 3 月升息 50 個基點的機率為 18.5%，只有周三 (23 日) 機率的一半。

所有美國國債殖利率當日都大幅走低，2 年期國債殖利率下跌 11.2 個基點至 1.488%。

歐洲主權債券也同步走低。德國國債殖利率創下 2020 年 3 月以來的最大單日跌幅。