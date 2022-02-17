搭聯準會升息順風車 銀行短天期美元優存利率上看2%

通膨壓力讓美國升息已成定局，也連帶確立美元升值態勢，對於有美元理財需求的民眾來說，銀行短天期的美元優存方案就是個不錯的選擇，平均利率 1.5%、最高可逾 2%，提供資金暫時停泊處也能賺取息收。

花旗銀行的美元新資金高利優存，最晚在 2 月 25 日完成新開立帳戶且首次成為財富管理或私人財富管理的客戶，並且自他行匯入新資金，單筆存滿 2 萬美元，可享 3 個月期年息 1.68%。

渣打美元的美元優存方案，不論既有存款戶、新資金或是全新貴賓戶都有優存優惠可享，以舊存戶來說，單筆存滿 2 萬美元，可享 5 個月期利率 0.5%；新資金存滿 5 萬美元，可享 3 個月期 0.8% 年息優惠。

如果是新理財貴賓戶，單筆存滿 5 萬美元，也可享有 3 個月期 0.98% 的存款年息優惠。

星展銀行的豐利美元定存專案，只要是全新星展豐盛理財客戶，單筆存滿 2 萬美元，全新星展豐盛私人客戶單筆存滿 10 萬美元，皆可享有 3 個月期 1.68%。

台新銀行的「GO 吉利外幣定存專案」則依照存款餘額給予不同天期的利率優惠，最高階年息可達 2.1%。

舉例來說，單筆承作門檻在 1000 美元到 3 萬美元區間，前兩個月存款利率 0.45%、第三個月年息 0.9%；單筆存滿 3 萬美元到 10 萬美元，前兩個月 0.45%、第三個月 1.8%。

如果單筆存款餘額滿 10 萬美元，則前兩個月利率 0.45%、第三個月年息可達 2.1%。

整體而言，在美國升息態勢確定下，可望帶動美元繼續升值，對於有美元理財需求的人來說，可在升息前分批換匯，依照資金運用需求挑選合適的短天期優存方案，迎接美元升值趨勢。

