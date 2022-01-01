看好美元升勢可期 國銀優存方案年息衝13%

聯準會預告明 (2022) 年啟動升息，為美元升勢立下支撐點，部分銀行趁勢推出優存方案吸金，包括土銀與玉山等皆有類似方案，存款利率優於牌告利率，其中玉山銀行的短期優存年息更一口氣喊到 13%。

土地銀行的美元定存優惠專案，走短期快閃路線，27 日起到 111 年 1 月 7 日，單筆達 3 萬美元，可享 6 個月年利率 0.36%、一年期年利率 0.5% 的高利美元定存，優於 6 個月牌告年利率 0.18%、一年期牌告年利率 0.22%。

玉山銀行的美元優存需搭配數位帳戶辦理，存戶只要在 1 月 3 日到 28 日首次開立數位帳戶，就可在 2 月 16 日登入網銀或行動銀行辦理美元定存，可享有 7 天期年息 13% 的存款優惠。

展望後市，瑞銀預期，未來一年，聯準會的緊縮政策將支持美元繼續升值，進而打擊新興市場貨幣及歐元等出口導向型貨幣，而收益率差將有利美元走勢。

以投資角度來看，瑞銀建議，投資者應考慮與美元有關的投資機會，買入美元，從購買力平價來看，美元雖然被高估，但在未來一年，聯準會緊縮政策應會支持美元升值。

不過也有外銀持不同看法，包括摩根士丹利、三井住友信託資產管理等外資機構，都一致認為美元升勢將將趨近於和緩。

三井住友認為，聯準會在 3 月結束購債後、6 月啟動升息，確實可支撐美元上半年升勢，但預估這波升勢可能在下半年拉回修正，等於是先前因緊縮而升值的幅度將呈現拉回整理。