〈地緣政治逆勢淘金〉金價避險需求快速退潮？黃金槓反ETF攻守兼具

金融市場動盪，避險資金湧進黃金市場，不過，金價 2 月 25 日跌 2%，失守 1900 美元；展望後市，避險情緒退潮，可透過黃金槓反 ETF 掌握黃金多空機會。

黃金期貨 4 月契約 2 月 24 日盤中最高來到 1976.5 美元的近一年半新高，不過隨著美股從大跌翻紅，加上週五傳出俄羅斯有意與烏克蘭進行談判，4 月期黃金價格在 2 月 25 日進一步下跌 38.7 美元或 2%，以每盎司 1887.6 美元收跌。

期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 研究團隊表示，以過去風險事件發生對金價影響來看，主要推動因子在於不確定性，因此在風險升溫或擴散階段，會吸引避險資金湧入黃金，推升金價迅速上漲。然而，一旦風險事件不再惡化，避險需求通常很快退潮，使金價短時間內即回到風險發生前的軌道。

期元大 S&P 黃金研究團隊表示，風險事件對金價影響通常短暫，須觀察俄羅斯與西方國家緊張關係是否持續，若各國對俄羅斯的制裁擴大到實體制裁，導致俄羅斯的原油、天然氣、鎳、鋁、鈀金等大宗商品出口受限，將使目前居高不下的通膨更形惡化。

聯準會貨幣政策立場也牽動金價，根據 FedWatch，目前市場對美國 3 月升息的預期大幅集中在升息一碼，假設 3 月 FOMC 會議只升息一碼，或甚至是不啟動升息，將有助金價第二季上漲動能；而若局勢惡化至出現停滯性通膨跡象，將可能再推升金價創歷史新局。

除了黃金相關基金，國內目前市面上有期元大 S&P 黃金 (00635U-TW)、 期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW)、期元大 S&P 黃金反 1(00674R-TW) 等 ETF 工具，投資人用證券戶頭就能參與黃金多空投資機會；但投資人需謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。