鉅亨美股雷達：市場持續關注俄軍入侵烏克蘭情勢 美將公布PCE數據

美股重要看點：

市場持續關注俄羅斯入侵烏克蘭的局勢。美國今日將公布被 Fed 視為通膨指標的 1 月 PCE 及核心 PCE 物價指數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.956%，美股期貨週五 (25 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.56%，標普 500 期貨跌 0.53%，那斯達克 100 期貨跌 0.36%。

美將公布 Fed 最關注的通膨指標，即 PCE 物價指數，市場普遍預計，美國 1 月 PCE 物價指數將繼續上升，年增率估增至 6%，月增率增至 0.6%。

俄羅斯開戰烏克蘭，俄軍發動陸、海、空襲擊，從北、東、南面包夾烏克蘭，烏克蘭證實，兩軍激戰後，俄軍已奪下車諾比 (Chernobyl) 核電站與其周邊地區，隨後烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國「破壞組織」已進入首都基輔 (Kyiv) ，俄軍正在逼近烏克蘭首都基輔。

拜登政府宣布了針對俄羅斯的第二波制裁，除了納入兩大銀行並點名重要人士之外，也實施關鍵出口技術管制，禁止使用美國技術的外國供應商供貨給俄國，從電子電腦、半導體到飛機零件都受到限制。

儘管俄烏戰爭為全球經濟帶來不確定性，但聯準會仍有望在下個月升息，以應對美國 40 年來最熱的通膨。美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四 (24 日) 表態不排除在 3 月份升息 2 碼的可能性。

華勒解釋：「隨著經濟處於充分就業狀態，而且通膨率遠高於聯準會目標，聯準會該釋出訊號，根據經濟表現快速回到政策中性水平... 提前升 2 碼可能有助於傳達聯準會解決高通膨的決心。」

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 92.07 點，或 0.28%，收 33,223.83 點。

那斯達克指數上漲 436.1 點，或 3.34%，收 13,473.59 點。

標普 500 指數上漲 63.2 點，或 1.5%，收 4,288.7 點。

費城半導體指數上漲 121.36 點，或 3.70%，收 3,399.16 點。

今日重要總經數據：

美國 1 月個人支出月率 (%)，預估 1.2，前值 - 0.6

美國 1 月個人收入月率 (%)，預估 - 0.3，前值 0.3

美國 1 月耐用品訂單月率初值 (%)，預估 0.6，前值 - 0.7

美國 1 月 PCE 物價指數年率 (%)，預估 6，前值 5

美國 1 月 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.6，前值 0.4

美國 1 月核心 PCE 物價指數年率 (%)，預估 4.9，前值 5.1

美國 1 月核心 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.5，前值 0.5

美國 2 月密大消費者信心指數終值，預估 61.7，前值 61.7

重要個股動態：

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 周四 (24 日) 盤後公佈的第四季營收、獲利均優於分析師預期，但因財報電話會議上對第一季預期黯淡，盤後股價約下跌 5%。

Coinbase 預測，與 2021 年第四季相比，2022 年第一季 每月交易用戶 (MTU) 和交易總額都將下降，其原因歸咎於加密資產波動性下降和加密貨幣市值本季迄今下降 20%。該公司表示，由於地緣政治不穩定與美國聯準會 ( Fed) 示意收緊財政等宏觀經濟因素推動，令加密貨幣市值下降。

Coinbase 預測，由於加密貨幣資產價格下降，第一季訂閱和服務營收也將下降。

COIN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

戴爾 (DELL-US) 周四 (24 日) 上季獲利和對本季獲利的預測雙雙遜於華爾街預期，並警告供應鏈瓶頸會導致本季個人電腦 (PC) 的積壓訂單增加，盤後股價應聲挫跌 9%。

戴爾第 4 季營收年增 16% 至 279.9 億美元，但受到「高於預期的稅率」影響而由盈轉虧，虧損 2900 萬美元，剔除薪酬費用等項目的調整後每股盈餘為 1.72 美元。

戴爾表示，受到供應鏈問題影響，第 4 季供應趕不上需求，預料直到今年上半年結束之前，伺服器、儲存硬體和網路硬體仍將出現積壓訂單。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 可能已決定下一座工廠的地點，知情人士透露，特斯拉計劃在上海興建新工廠，最快下月動工，力拚在中國的產能提高一倍以上，以因應不斷成長的需求。

路透報導，消息人士表示，若新廠全面運轉，特斯拉上海廠區的全年產能最高將達到 200 萬輛。新廠將坐落在浦東新區臨港現有生產基地附近。

過去一年裡，上海超級工廠一直是特斯拉手中的王牌。自閃電般快速建廠以來，該工廠已生產高品質 Model 3 和 Model Y。中國乘用車市場信息聯席會的數據顯示，去年上海工廠占特斯拉全球交車量的比率約達到 50%。特斯拉本月也說，去年大陸地區的營收激增逾一倍，擴大至 138 億美元。