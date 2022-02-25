疫情導致少子化加速 日本出生數創低

日本厚生勞動省周五 (25 日) 公布初步統計，2021 全年出生數為 84 萬 2897 人，較 2020 年減少 2 萬 9786 人 (3.4%)，連續 6 年改寫新低紀錄。受 COVID-19 疫情擴大影響，不僅結婚對數減少、延後懷孕的情形也出現增加。死亡數部分也創下二戰後新高。

日本 2021 年的死亡數為 145 萬 2289 人，較 2020 年增加 6 萬 7745 人。自然增減部分為 60 萬 9392 人的減少，首度超過 60 萬人。

出生數方面，2021 年 1、2 月明顯滑落，在該時期生子的產婦，大約是在 2020 年的春天懷孕，然而當時正值日本疫情爆發初期，許多夫婦也因而延後懷孕計畫。

2021 年後半的出生數雖和 2020 年水準相當，但仍未回到疫情前 2019 年的水準。

結婚對數 51 萬 4242 對，較 2020 年減少 2 萬 3341 對 (4.3%)，寫下二戰後的新低紀錄。

25 日公布的初步統計，數字除了涵蓋居住在日本的日本人之外，也包括居住在日本的外國人；而每年 6 月整理的概數，以及 9 月公布的最終結果，則是只有計算居住在日本的日本人，因此出生數等會少於初步統計。