1月日本國內電視出貨年減5% 連7個月衰退

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 週一 (21 日) 公布，1 月日本國內的電視機出貨台數年減 4.7% 至 39.5 萬台，連 7 個月衰退，和 COVID-19 疫情相關的宅經濟需求仍不斷回落，衰退幅度雖在 2021 年夏天過後逐漸收斂，但後續發展仍不被看好。

以尺寸區分，2022 年 1 月的 40 到 49 吋電視出貨量年減 14.4% 至 11.8 萬台，30 到 39 吋電視出貨量年減 7.2% 至 8.3 萬台，衰退幅度相當明顯；占比較高的 50 吋以上電視出貨量也年減 5% 至 14.1 萬台。

另外，近來由於價格下滑而出現需求增長的 OLED 電視，1 月出貨台數也年減 8% 至 3.9 萬台，睽違 5 個月出現衰退。不過，日本統計家電量販店等 POS 系統數據的 BCN 公司分析師森英二表示「當前 OLED 電視的銷售台數正在成長當中」，認為出貨量的減少應該只是暫時現象。

有關今後日本國內電視機的出貨展望，JEITA 預估「去年同期比應該會繼續持平或稍微減少」。森英二則認為「若根據銷售台數統計來做判斷，北京冬奧幾乎沒有帶動換機需求」。今後 OLED 機種之外的電視機需求，恐仍將持續面臨嚴苛的市場環境。