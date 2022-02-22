1月日本國內PC出貨台數慘摔6成 連10個月衰退

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 週二 (22 日) 公布，1 月日本國內 PC(個人電腦) 出貨台數年減 60.2% 至 55.1 萬台，連續 10 個月衰退，也是 2008 年以來的最大降幅。

由於日本政府力推的「GIGA School 構想」，也就是中小學生一人一台電子學習裝置的教育政策，已在 2020 年度內 (至 2021 年 3 月底) 結束，這也造成日本國內 PC 出貨台數明顯回落，至今已持續 10 個月之久。預料大幅度的回落現象，將持續到 3 月為止。

以種類來看，2022 年 1 月日本國內的筆記型電腦出貨量年減 65.2% 至 44.4 萬台，下滑幅度驚人；特別是方便外出攜帶的超輕薄筆電，出貨量年減 76.3% 至 19.9 萬台。另一方面，當月的桌上型 PC 出貨量年增 0.2% 至 10.7 萬台，表現持平。

日本政府於 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 推動「GIGA School 構想」，這也造成當時的筆電出貨量激增。2021 年 1 月的日本國內 PC 出貨量年增逾 1 倍至 138.4 萬台；其中筆電出貨量年增 1.7 倍至 127.7 萬台，創下同期出貨台數的新高紀綠。

JEITA 認為，2、3 月仍將出現回落現象。研調公司 MM 總研 (MM Research Institute) 的中村成希執行董事則表示，有一部分的地方政府正在推動高中校園的電子學習裝置普及，但影響程度有限。預料 4 月之後的需求狀況，仍將維持低水準。