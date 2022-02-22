1月日本工具機訂單 銷陸年增27% 銷台年增1.2倍

日本工具機工業會 (JMTBA) 週一 (21 日) 公布，1 月銷往中國市場的工具機訂單金額 (終值) 年增 26.8% 至 326 億日圓，睽違 2 個月轉正成長，是 2021 年 5 月以來的高水準。銷往台灣市場的金額則成長 1.2 倍，創同期新高。

中國半導體國產化投資持續擴大，新款智慧型手機相關的設備導入積極。由於中國正在推動 5G 行動通信的普及，5G 智慧型手機和基地台的需求增加，用於相關零件生產的加工機械訂單正持續成長。電動車用電池的相關設備投資，也持續維持高水準。

另一方面，由於全球晶片需求持續暢旺，來自台灣的半導體設備大單湧入，1 月日本銷往台灣的工具機訂單較去年同月增加 1.2 倍至 48 億日圓，創同期新高。

JMTBA 會長、發那科 (Fanuc) 董事長稻葉善治表示，2 月過完春節之後，工具機市場立刻恢復熱絡，延續春節前的活絡氣勢。

北美市場方面，由於航空器相關的大單湧入，1 月日本銷往北美的工具機訂單較去年同月增加 1.1 倍至 294 億日圓。先前因疫情關係，航空器相關的工具機出口受到重創，但近來航空公司看好疫情後的市場發展，和噴射引擎零件相關的加工機械等需求，也正逐漸增加當中。

1 月日本來自海外市場的外需訂單年增 59% 至 987 億日圓，日本國內市場的內需訂單年增 67% 至 441 億日圓。