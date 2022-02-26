〈貴金屬盤後〉俄烏可望談判 市場獲利了結 黃金收低 4周來首次周線下滑

美國通膨數據上升，且投資者持續關注東歐衝突，黃金期貨價格周五 (25 日) 收低，為 4 周來首次周線下滑。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示：「我們今年已經看到的是，市場早期搶購黃金，尤其是俄國入侵烏克蘭的威脅加劇時的 2 月。現在俄國已經入侵烏克蘭，市場出現了『買在消息、賣在事實』的交易。」

據新聞報導，俄國普丁總統願意派代表團前往白俄羅斯明斯克與烏克蘭進行會談。該消息令黃金的避險需求下降，並提振投資人對風險資產的興趣。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 38.70 美元或 2%，收每盎司 1887.60 美元，本周收低 0.6%，在前 3 周連續收高後止步。

周四黃金期貨價格盤中高點觸及 1976.50 美元，為最活躍黃金期貨價格自 2020 年 9 月以來最高水準。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，黃金價格回落的部分原因是在金價無法突破 2000 美元關卡後，市場進行獲利了結。

此外，近期公布高於預期的美國經濟數據，也舒緩了股市投資人的擔憂情緒。「大家都在擔心原油價格帶來的負面衝擊，黃金避險買家已經獲利了結。」

美國周五公布 Fed 偏愛使用的通膨數據，1 月個人消費支出價格指數上升 0.6%，表明美國經濟的通膨壓力仍然強烈。該指數過去一年上升 6.1%，創下 1982 年 2 月以來的最快上升速度。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 在數據發布前表示，通膨數據越高，只會鼓勵 Fed 更遵守今年升息計畫，因此，通膨數據上升可能會限制金價上漲，因為升息會墊高持有不孳息的黃金之機會成本，從而降低對投資者的吸引力。

同樣周五，1 月份消費者支出數據回彈大升 2.1%，遠高於接受《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 1.6%。

與此同時，1 月耐久財訂單上升 1.6%，高於經濟學家預期的 0.8% 升幅。美國消費者信心指數 2 月終值小幅上升至 62.8。

儘管周五金價回落，一些黃金愛好者仍認為，對多元化投資組合的投資者來說，在東歐衝突持續之際，持有黃金仍是令人信服之舉。

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